У Зеленського хочуть домовитися з Коломойським про повернення «націоналізованих грошей Привату». Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n121930-u-zelenskogo-hochut-domovytysya-z-kolomoyskym-pro-povernennya-nacionalizovanyh-groshey-pryvatu.html

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Вікторія Страхова, яка є експерткою новообраного президента України Володимира Зеленського з банківської діяльності, розповіла про можливий шлях повернення коштів екс-власнику «ПриватБанку» Ігорю Коломойському.

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На думку Страхової, 2 млрд дол. можна повернути взаємозаліком «націоналізованих грошей» та непогашених кредитів, які видали компаніям екс-власникам банку. Таким чином компанії Коломойського ще будуть винними банку близько 10 млрд грн. Про це повідомила Страхова у програмі «Он воно як».

За словами Страхової, суму компенсації Коломойського могли сформувати як суму зобов’язань банку та капіталу «Привату» на момент націоналізації, конвертованих за процедурою bail-in. Загальна сума становить близько 50 млрд грн.

Зазначимо, що банк видав кредити компаніям Коломойського на близько 60 млрд грн, які не були погашені. Таким чином, якщо провести взаємозалік компенсації та боргу, бізнесмен залишиться винним банку.

Однак, Страхова наголошує, що це її власна точка зору, а не плани на майбутнє.

Вікторія страхова представляла уряд під час націоналізації «Привату», а потім до 2017 року працювала корпоративним секретарем цього банку. За її словами, вона не спілкувалася з Коломойським близько трьох років.

Як раніше повідомлялося, екс-співвласник «ПриватБанку» та бізнес-партнер Коломойського Геннадій Боголюбов повернувся в Україну.