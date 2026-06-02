Масштабний збій стався 2 червня у роботі низки програм по всьому світу.

В Україні цей збій зачепив банки та соцмережі. Зрокрема, станом на зараз не працюють Monobank, «ПриватБанк», Viber, Facebook, Netflix, Twitch, Telegram, EpicGames, Robloxта інші відомі застосунки та сайти. Про аварію свідчать дані порталу Downdetector.

Збій у «Монобанку» вже підтвердив його співзасновник Олег Гороховський. Користувачі соцмереж також скаржаться на поломку в застосунку «ПриватБанку». А міська рада Львова заявила про тимчасовий збій у роботі сервісу попереднього запису до ЦНАПів.

Згодом Amazon заявив про збій в роботі Amazon Web Services (AWS). Ця аварія може серйозно вплинути на роботу сайтів і онлайн-сервісів, тому що AWS вважається однією з найбільших хмарних платформ у світі. На серверах цієї платформи працюють тисячі сайтів, застосунків, банківських сервісів, стримінгів та навіть частина інфраструктури інших компаній.

Нагадаємо, 1 квітня стався масований збій у роботі застосунку «Резерв+".Додаток перестав нормально функціонувати на більшості пристроїв і постійно пропонує оновити версію, хоча її наразі немає. Користувачі пишуть, що не можуть отримати доступ до військово-облікових документів.