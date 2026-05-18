Національна збірна України з футболу отримала іноземного тренера.

Національна збірна України з футболу отримала нового тренера.

Очолив головну команду країни вперше в історії іноземний фахівець — італієць Андреа Мальдера. Його кандидатуру затвердив Виконавчий комітет УАФ з подання Комітету національних збірних. Контракт з іноземцем розрахований на два роки з опцією пролонгації. Про це 18 травня Українська асоціація футболу повідомила у Telegram.

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року і упродовж кар'єри працював асистентом головного тренера у «Мілані» (Італія), «Брайтоні» (Англія) і «Марселі» (Франція). У 2016−2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів, що завдання команди — потрапити на чемпіонат Європи.

Через Лігу націй потрапити на чемпіонат Європи. Це не тільки стосується головного тренера — таке ж завдання ставиться перед гравцями. Гравці мають мати більше відповідальності, і ми будемо з ними про це говорити, — зазначив Шевченко.

Нагадаємо, 22 квітня Сергій Ребров покинув посаду головного тренера Національної збірної України з футболу. Легенда українського футболу покинув посаду наставника національної команди за спільною згодою сторін. Однак Ребров продовжить бути частиною команди УАФ у ролі віце-президента та члена Виконавчого комітету.