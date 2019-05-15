У Зеленского хотят договориться с Коломойским о возвращении «национализированных денег Привата». Фото: Youtube

https://racurs.ua/n121930-u-zelenskogo-hotyat-dogovoritsya-s-kolomoyskim-o-vozvraschenii-nacionalizirovannyh-deneg-privata.html

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Виктория Страхова, которая является экспертом новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по банковской деятельности, рассказала о возможном пути возвращения средств экс-владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому.

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По мнению Страховой, 2 млрд долл. можно вернуть взаимозачетом «национализированных денег» и непогашенных кредитов, которые выдали компаниям экс-владельцев банка. Таким образом компании Коломойского еще будут должны банку около 10 млрд грн. Об этом сообщила Страхова в программе «Вот оно как».

По словам Страховой, сумму компенсации Коломойского могли сформировать как сумму обязательств банка и капитала «Привата» на момент национализации, конвертируемых по процедуре bail-in. Общая сумма составляет около 50 млрд грн.

Отметим, что банк выдал кредиты компаниям Коломойского на около 60 млрд грн, которые не были погашены. Таким образом, если провести «взаимозачет» компенсации и долга, бизнесмен останется должником банка.

Однако, Страхова подчеркивает, что это ее собственная точка зрения, а не планы на будущее.

Виктория Страхова представляла правительство во время национализации «Привата», а затем до 2017 года работала корпоративным секретарем этого банка. По ее словам, она не общалась с Коломойским около трех лет.

Как ранее сообщалось, экс-совладелец «ПриватБанка» и бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов вернулся в Украину.