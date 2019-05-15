Военные учения в Европе начала армия США для сдерживания агрессии РФ / Иллюстрационное фото: Twitter

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Европейское командование вооруженных сил США (USEUCOM) начало на территории нескольких стран Европы ряд военных учений, целью которых является сдерживание российской агрессии, а также поддержание стабильности и безопасности в Европе.

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Учения стартовали еще 10 мая с военных соревнований Immediate Response («Немедленный ответ»), которые проходят в Хорватии, Венгрии и Словении. Об этом говорится в официальном заявлении USEUCOM.

Согласно сообщению европейского командования ВС США, эти военные учения станут первыми из шести запланированных учений, которые пройдут в странах Европы с мая по сентябрь 2019 года. В странах-членах НАТО, таких как Болгария, Германия, Венгрия, Италия и Румыния, учения продлятся до сентября. Также американские военные будут участвовать в учениях, которые пройдут в странах-партнерах Североатлантического альянса, в том числе и в Украине.

Учения согласованы с нашими партнерами для защиты национальных интересов США, сдерживания российской агрессии и поддержания стабильной и безопасной Европы, — сказал американский генерал-майор Джон Хили.

По словам генерал-майора, целью военных учений является создание подготовленных совместных сил, готовых выполнять полный спектр военных задач.

В зоне ответственности 51 страны USEUCOM насчитывает около 70 тыс. членов службы и гражданских лиц, сотрудничающих с европейскими партнерами и союзниками НАТО для укрепления региональных отношений.