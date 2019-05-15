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Військові навчання у Європі розпочала армія США задля стримування РФ / Ілюстраційне фото: Twitter

Армія США розпочала серію військових навчань у Європі, мета яких — стримування РФ

15 тра 2019, 10:29
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Європейське командування збройних сил США (USEUCOM) розпочало на території кількох країн Європі низку військових навчань, метою яких є стримування російської агресії, а також підтримка стабільності та безпеки у Європі.

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Серія навчань розпочалася ще 10 травня з військових змагань Immediate Response («Негайна відповідь»), що тривають у Хорватії, Угорщині та Словенії. Про це йдеться в офіційній заяві USEUCOM.

Згідно з повідомленням європейського командування ЗС США, військові навчання зі свободи пересування стануть першими із шести запланованих навчань, які відбудуться у країнах Європи з травня по вересень 2019 року. У країнах-членах НАТО, таких як Болгарія, Німеччина, Угорщина, Італія та Румунія, навчання триватимуть до вересня. Також американські військові братимуть участь у навчаннях, що пройдуть у країн-партнерах Північноатлантичного альянсу, зокрема й в Україні.

Навчання погоджені з нашими партнерами для захисту національних інтересів США, стримування російської агресії і підтримки стабільної і безпечної Європи, — сказав американський генерал-майор Джон Хілі.

За словами генерал-майора, метою серії військових навчань є створення підготовлених спільних сил, готових виконувати повний спектр військових завдань.

Військові навчання у Європі розпочала армія США задля стримування РФ / Ілюстраційне фото: Twitter

У зоні відповідальності 51 країни USEUCOM налічує близько 70 тис. членів служби та цивільних осіб, які співпрацюють з європейськими партнерами та союзниками НАТО для зміцнення регіональних відносин.

Джерело: Ракурс


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