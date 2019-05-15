«Гру престолів» номінували на MTV Movie, серіал набрав рекордні перегляди. Фото: НВО

https://racurs.ua/ua/n121928-gru-prestoliv-nominuvaly-na-mtv-movie-serial-nabrav-rekordni-pereglyady.html

Ракурс

«Гру престолів» від телеканалу НВО номінували на нагороду MTV Movie & TV Awards 2019. Премію вручать 17 червня поточного року в Санта-Моніці (США). Переможця визначать за результатами голосування фанатів.

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Серіали «Гра престолів», «Рівердейл», «Великий рот», «Привиди будинку на пагорбі» і «Шіттс Крик» виборюватимуть звання «Тв-шоу року». Остання частина «Месників» номінована в категорії «Кращий фільм», де буде конкурувати з «Людиною-павуком», «Чорним клановцем», «Ми» і «Всіма хлопцями, яких я любила раніше». Про це повідомляє видання Deadline.

Телеканал НВО заявив, що передостанній епізод «Гри престолів» під назвою «Дзвони» побив усі попередні рекорди. Минулої неділі трансляцію п’ятої серії подивилися 18,4 млн глядачів. Колишній рекорд належав третьому епізоду «Довга ніч», в якому була показана битва при Вінтерфеллі.

Середній показник аудиторії восьмого сезону становить 43 млн глядачів на епізод. Для порівняння: показники сьомого сезону у понад десятеро менші.

Як раніше повідомляв «Ракурс», зірка серіалу «Гра престолів» Софі Тернер вийшла заміж в наряді від українського дизайнера.