«Игру престолов» номинировали на MTV Movie, сериал набрал рекордные просмотры. Фото: НВО

https://racurs.ua/n121928-igru-prestolov-nominirovali-na-mtv-movie-on-nabral-rekordnye-prosmotry.html

Ракурс

«Игру престолов» от телеканала НВО номинировали на награду MTV Movie & TV Awards 2019. Премию вручат 17 июня текущего года в Санта-Монике (США). Победителя определят по результатам голосования фанатов.

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Сериалы «Игра престолов», «Ривердэйл», «Большой рот», «Призраки дома на холме» и «Шиттс Крик» сразятся за звание «Тв-шоу года». Последняя часть «Мстителей» номинирована в категории «Лучший фильм», где будет конкурировать с «Человеком-пауком», «Черным клановцем», «Мы» и «Всеми парнями, которых я любила раньше». Об этом сообщает издание Deadline.

Телеканал НВО заявил, что предпоследний эпизод «Игры престолов» под названием «Колокола» побил все прежние рекорды. В минувшее воскресенье трансляцию пятой серии посмотрели 18,4 млн зрителей. Прежний рекорд принадлежал третьему эпизоду «Длинная ночь», в котором была показана битва при Винтерфелле.

Средний показатель аудитории восьмого сезона составляет 43 млн зрителей на эпизод. Для сравнения: показатели седьмого сезона более чем в 10 раз меньше.

Как ранее сообщал «Ракурс», звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер вышла замуж в наряде от украинского дизайнера.