Російські військові літаки перехопили у небі над Балтикою. Фото: MilitaryArms

https://racurs.ua/ua/n121927-rosiyski-viyskovi-litaky-perehopyly-u-nebi-nad-baltykou.html

Ракурс

Над Балтикою вже вдруге за добу перехопили російські військові літаки. Для операції задіяли угорські винищувачі. На підмогу їм вилетіли літаки Великої Британії.

Loading...

Угорські літаки Gripen 14, що базуються на литовському аеродромі «Шяуляй», підняли за тривогою для перехоплення російських Су-27 та Іл-22. Літаки здійснювали маневри у міжнародному повітряному просторі та не виходили на зв’язок із авіадиспетчерськими службами країн Балтії. Про це повідомляє Міністерство оборони Угорщини, передає «Радіо Свобода».

На підмогу угорцям вилетіли британські винищувачі Eurofighter Typhoon, які перебувають на естонській базі «Амарі».

Угорщина та Велика Британія, що патрулюють цей сектор, перехопили російські літаки та повернулись до місць базування. Російська сторона інцидент у міжнародному повітряному просторі жодним чином не коментує.

Минулого разу угорські винищувачі підняли у повітря 13 травня. Тоді вони здійснили перехоплення російського Ан-26. Запит надійшов від Об'єднаного протиповітряного центру НАТО у Німеччині.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці лютого російський винищувач Су-27 перехопив шведський літак розвідки.