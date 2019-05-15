У Зеленського прокоментували відставку голови Конституційного суду. Фото: hromadske

https://racurs.ua/ua/n121926-u-zelenskogo-prokomentuvaly-vidstavku-golovy-konstyt-sudu.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, який є радником майбутнього президента Володимира Зеленського, прокоментував відставку голови Конституційного суду України (КСУ) Станіслава Шевчука.

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Одним з головних чинників відставки виявилося особистісне неприйняття фігури Шевчука на цій посаді іншими суддями КСУ. На главу відомства часто скаржилися через здійснення процедур з порушеннями і поза передбачених законом межами. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За словами Рябошапки, Конституційний суд часто керувався в ручному режимі Шевчуком, а не відповідно до передбачених законом процедур. Невдоволення колег Шевчука довгий час накопичувалося і привело до рішення про відставку.

Рябошапка стверджує, що швидке обрання Наталії Шаптали новою главою КС показало свідомість і зрілість суддів, які перешкодили створенню проблеми прийняття присяги Зеленським.

Радник Зеленського також заявив про необхідність внесення змін до закону «Про очищення влади», який розглядається в КСУ. Згідно з висновками Венеціанської комісії, деякі положення закону порушують права людини.

Рябошапка наголосив, що зміни готувалися в Міністерстві юстиції, але в закон їх не внесли.

Вчора судді КСУ проголосували за відставку вже колишнього голови суду Станіслава Шевчука, а раніше вони висловили йому недовіру, щоб він самостійно покинув посаду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», главою КСУ стала Наталія Шаптала. Нова глава Суду вчилася в Росії і є уродженкою Донецька.