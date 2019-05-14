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Конституційний суд очолила Наталя Шаптала, уродженка Донецька, яка навчалася в Росії, фото — КСУ

Конституційний суд очолила уродженка Донецька, яка навчалася в Росії

14 тра 2019, 21:36
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Судді Конституційного суду України обрали новим головою суду Наталію Шапталу.

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Про обрання 14 травня нового очільника КСУ повідомило агентство «Інтерфакс-Україна». Наразі офіційні повідомлення на ресурсах Конституційного суду про зміни у його керівництві відсутні.

Утім, тепер вже екс-голова КСУ Станіслав Шевчук у Фейсбук назвав події навколо суду державним переворотом.

Відповідно до даних на офіційному сайті КСУ, Наталя Шаптала народилася в 1959 році в Донецьку. У 1987 році закінчила юридичний факультет Алтайського державного університету. Працювала суддею в судах Донецької області. У вересні 2010 року X з’їзд суддів України призначив її суддею КС.

Шаптала — фахівець у галузі адміністративного та кримінального права, має низку наукових публікацій з цих питань і є співавтором навчального посібника «Конституційне право України», науково-практичних коментарів до Бюджетного та Податкового кодексів України.

Згідно електронної декларації про майно і доходи за 2018 рік, у Шаптали у спільній власності з чоловіком є ​​квартира в Києві площею 98 кв. м, придбана в 2011 році. Також в декларацію вона внесла будинок в селі Лесники Києво-Святошинського району Київської області площею 289 кв. м, дві земельні ділянки площею 139 кв. м і 1205 кв. м в тому ж селі (придбані в 2010 році), а також квартиру в Києві площею 82,5 кв. м, придбану в 2017 році (знаходяться у власності її чоловіка).

З цінного рухомого майна Шаптала внесла в декларацію автомобіль Toyota Land Cruiser її чоловіка, придбаний у 2014 році, а також належні їй годинник і ювелірні вироби. Згідно з декларацією, її чоловік також володіє 25% капіталу ТОВ «Захід Акватрейд».

На рахунках у Шаптали 390 тис 629 грн, 494 дол. і 2 тис. 86 євро. Крім того, чоловік Шаптали позичив у 2018 році громадянину України Руслану Мельничуку 1,2 млн грн.

Юристи по-різному сприйняли відставку Шевчука з КСУ. Марина Ставнійчук назвала цей факт ганебним.

Коли розроблявся механізм припинення повноважень суддів КСУ у конституційній асамблеї, ми виходили з того, що має бути захищеність статусу з огляду на повагу до верховенства права самими суддями КСУ. Але у страшному сні ні у Венеціанській комісії, ні у фаховому середовищі уявити не могли, що причетні до остаточної редакції закону так спотворять процедури, і що можлива така ганебна поведінка самих суддів, — написала Ставнійчук.

Вона вважає, що судді КСУ знищили рештки довіри до себе і познущалися над верховенством права у всіх сенсах.

Джерело: Ракурс


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