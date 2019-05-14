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Переворот, організований Порошенком, і захоплення влади — екс-голова КСУ про своє звільнення, фото — Радіо Свобода

Переворот, організований Порошенком, і захоплення влади — екс-голова КСУ про своє звільнення

14 тра 2019, 20:57
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Голова Конституційного суду Станіслав Шевчук назвав своє звільнення конституційним переворотом, організованим президентом Петром Порошенком.

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Про це екс-голова КСУ написав у Фейсбук увечері 14 травня.

Він звернувся до громадян України і назвав події, які відбулися сьогодні в Конституційному суді захопленням державної влади. Це, на його думку, зробили особи, які посідали посади суддів Конституційного суду.

Шевчук заявив, що судді, які усунули його з посади, «вчинили тяжкий кримінальний злочин, пов’язаний із поваленням конституційного ладу». Він вважає, що звільнення відбулося всупереч Конституції України, закону «Про Конституційний суд», Регламенту Конституційного суду.

Шевчук звинуватив й президента Петра Порошенка у сьогоднішніх подіях.

Безумовно, що за цим злочином стоїть головний вигодонабувач Порошенко, який прикладає усі зусилля задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями, — написав Шевчук.

Переворот, організований Порошенком, і захоплення влади — екс-голова КСУ про своє звільнення, фото — Фейсбук С.Шевчука

Він пообіцяв 15 травня звернутися до правоохоронних органів і закликав «небайдужих громадян України об'єднатися задля захисту нашого вибору, новообраного президента і Конституції».

У коментарі до свого посту Шевчук додав, що екс-колеги до нього висунули претензії як до голови суду, а звільнили як суддю.

Нагадаємо, що сьогодні судді Конституційного суду України 14 травня більшістю голосів проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади голови. Крім того, він позбувся й посади судді КСУ.

Джерело: Ракурс


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