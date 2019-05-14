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Конституційний суд залишився без голови, Шевчука звільнили, фото — News.liga.net.

Конституційний суд залишився без голови, Шевчука звільнили

14 тра 2019, 20:09
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Судді Конституційного суду України 14 травня більшістю голосів проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади голови. Крім того, він позбувся й посади судді КСУ.

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Це рішення підтримали 12 суддів, повідомляє Bihus.Info з посиланням на власні джерела в КСУ.

Ініціатором звільнення стала комісії з регламенту та етики КСУ. У її звіті відзначені системні і істотні порушення в роботі Шевчука.

Зокрема, йшлося про вчинення головою Конституційного суду істотного дисциплінарного проступку, а також про «грубе та системне нехтуванням своїми обов’язками».

Bihus.Info вважає, що ймовірною причиною звільнення Шевчука є вплив на його діяльність рідного брата. Рулав Одд (раніше — Денис Шевчук) постійно відвідував брата на роботі і, як стверджують ЗМІ, впливав на кадрову політику.

Нагадаємо, що наприкінці квітня судді КСУ оприлюднили заяву щодо ймовірного зриву інавгурації. У ній йшлося і про те, що Конституція не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру приведення президента до присяги, а лише зазначає, що це має бути голова КСУ.

Джерело: Ракурс


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