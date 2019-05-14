Конституционный суд остался без головы, Шевчука уволили, фото — News.liga.net.

https://racurs.ua/n121920-konstitucionnyy-sud-ostalsya-bez-glavy-shevchuka-uvolili-smi.html

Ракурс

Судьи Конституционного суда Украины 14 мая большинством голосов проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности председателя. Кроме того, он лишился и должности судьи КСУ.

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Это решение поддержали 12 судей, сообщает Bihus.Info со ссылкой на собственные источники в КСУ.

Инициатором увольнения стала комиссия по регламенту и этике КСУ. В ее отчете отмечены системные и существенные нарушения в работе Шевчука.

В частности, речь шла о совершении председателем Конституционного суда существенного дисциплинарного проступка, а также о «грубом и системном пренебрежении своими обязанностями».

Bihus.Info считает, что вероятной причиной увольнения Шевчука стало влияние на его деятельность родного брата. Рулав Одд (ранее — Денис Шевчук) постоянно посещал брата на работе и, как утверждают СМИ, влиял на кадровую политику.

Напомним, что в конце апреля судьи КСУ обнародовали заявление относительно вероятного срыва инаугурации. В нем речь шла о том, что Конституция не указывает конкретного лица, которое должно выполнить процедуру приведения президента к присяге, а лишь отмечает, что это должен быть председатель КСУ.