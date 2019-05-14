Зеленский встретился с банкирами и попросил их уменьшить проценты по кредитам, фото — minfin.com.ua

https://racurs.ua/n121919-zelenskiy-vstretilsya-s-bankirami-i-poprosil-ih-umenshit-procenty-po-kreditam-foto.html

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Победитель президентских выборов Владимир Зеленский 14 мая встретился с руководителями ведущих иностранных банков в Украине и попросил их уменьшить проценты по кредитам.

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Зеленский выразил «надежду на уменьшение ставок по банковским кредитам и для корпоративного бизнеса, и для домохозяйств, что поможет развитию экономики, — цитирует пресс-служба его слова.

По мнению Зеленского, уменьшение ставок по кредитам станет толчком к экономическому росту, поскольку сейчас люди напуганы и не доверяют банкам.

На встречу к новоизбранному главе государства пришли представители иностранных банков, работающих в Украине, в частности, Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank — Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank — BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank.

Со стороны Зеленского также присутствовали представители его команды — Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк, Андрей Богдан, Иван Баканов, Виктория Страхова.

Зеленский заверил, что будет выступать гарантом инвестиций и считает приоритетным обеспечение макроэкономической стабильности через независимость НБУ, сотрудничество с МВФ, соблюдение взвешенной политики в сфере публичных финансов, проведение судебной реформы и обеспечение защиты прав инвесторов и кредиторов.

Зеленский также поддержал реформу корпоративного управления в государственных банках, которая устранила бы политическое влияние на них.