ВСУ продвинулись вперед на 1,5 км и закрепились на новых позициях, фото — Народна правда

https://racurs.ua/n121918-vsu-prodvinulis-vpered-na-1-5-km-i-zakrepilis-na-novyh-poziciyah.html

Ракурс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продвинулись вперед на 1,5 км, освободив часть территории Луганщины от бойовиков. Об этом написал 14 мая в Фейсбук волонтер Юрий Мисягин.

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Операция, проведенная пехотным батальоном одной из бригад ВСУ, дала возможность отвоевать у врага часть территории Луганской области, улучшив позиции в зоне ООС.

Как отмечает Мисягин, операция по освобождению части территории планировалось долго, еще с февраля. В апреле-мае ВСУ удалось успешно осуществить ожидаемый прорыв и захватить часть территории, оттеснив врага.

При этом волонтер отмечает, что действовать пришлось сразу на нескольких флангах, что затрудняло ситуацию. Батальон ВСУ продвинулся на 1,5 км вперед на одном из флангов, и на 900 м на другом.

Мисягин подмечает, что с приходом весны рыть мягкую землю на новых позициях легче. Поэтому представляется возможным и дальнейшее продвижение наших вооруженных сил вглубь территории, охваченной ООС.

Напомним, бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев считает, что на освобождение оккупированной Россией части территории Украины ВСУ понадобится меньше суток. Самое важное в таком случае — быстро дойти украинской границы с РФ и закрепиться там.