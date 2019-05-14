ЗСУ просунулись уперед на 1,5 км й закріпились на нових позиціях, Народна правда

https://racurs.ua/ua/n121918-zsu-prosunulys-upered-na-1-5-km-y-zakripylys-na-novyh-pozyciyah.html

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Збройні сили України просунулись уперед на 1,5 км, звільнивши частину території Луганщини від бойовиків. Про це написав у Фейсбук 14 травня волонтер Юрій Мисягін.

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Операція, проведена піхотним батальйоном однієї з бригад ЗСУ, дала можливість відвоювати у ворога частину території Луганської області, поліпшивши свої позиції в зоні ООС.

Як зазначає Мисягін, операція зі звільнення частини території планувалась довго, ще з лютого. У квітні-травні ЗСУ вдалось успішно здійснити очікуваний прорив і захопити частину території, відтіснивши ворога.

При цьому волонтер зазначає, що діяти довелось одразу на кількох флангах, що ускладнювало ситуацію. Батальйон ЗСУ просунувся на 1,5 км уперед на одному з флангів, й на 900 м на іншому.

Мисягін відзначає, що навесні рити м’яку землю на нових позиціях легше. Тому видається можливим і подальше просування наших збройних сил вглиб території, охопленої ООС.

Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв вважає, що на визволення окупованої Росією частини території України ЗСУ знадобиться менше доби. Найважливіше в такому випадку — швидко дійти українського кордону з РФ і закріпитись там.