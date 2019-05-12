Бойовики ДНР-ЛНР здатні вдарити по Україні з 10-ти напрямків, фото — Народна правда

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Бойовики фейкових ДНР-ЛНР можуть вдарити по Збройним силам Україні з понад 10-ти напрямків.

Про це заявив колишній командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв’ю ТСН. На стількох напрямках, за його словами, існує ймовірність рішучих наступальних дій ворога.

Українські військові також відстежують загрозливі ділянки кордону з РФ у Луганській області, з боку Азовського моря, — повідомив колишній очільник Об'єднаних сил.

Він також вважає, що на визволення окупованої Росією частини території України ЗСУ знадобиться менше доби. Найважливіше в такому випадку — швидко дійти українського кордону з РФ і закріпитись там.

На запитання щодо звільнених за останній рік українських територій Наєв відповів, що обов’язкового завдання «щось звільнити» не було. Вихід на позиції, які перебували під контролем бойовиків, стався внаслідок покращення тактичного положення частин ООС, а саме — заняття панівних висот, відведення від населених пунктів бойової активності ворога, позбавлення його вогневої переваги.

Під час звільнення Південного, Шуми і хутора Вільний (складова Золотого-4) втрати були нульові, — повідомив Наєв.

Нагадаємо, що 6 травня президент України Петро Порошенко призначив нового командувача Об'єднаних сил. Ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський.