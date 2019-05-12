Боевики ДНР-ЛНР способны ударить по Украине с 10-ти направлений, фото - Народная правда

https://racurs.ua/n121843-boeviki-dnr-lnr-sposobny-udarit-po-ukraine-na-10-ti-napravleniyah-eks-komanduuschiy-oos.html

Ракурс

Боевики фейковых ДНР-ЛНР могут ударить по Вооруженным силам Украины на более чем 10-ти направлениях.

Об этом заявил бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью ТСН. На стольких направлениях, по его словам, существует вероятность решительных наступательных действий противника.

Украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с РФ в Луганской области и со стороны Азовского моря, — сообщил бывший глава Объединенных сил.

Он также считает, что на освобождение оккупированной Россией части территории Украины ВСУ понадобится меньше суток. Самое важное в случае получения такого приказа — быстро дойти до украинской границы с РФ и закрепиться там.

На вопрос об отвоеванных за последний год украинских территориях Наев ответил, что обязательной задачи «что-то освободить» не было. Выход на позиции, которые находились под контролем боевиков, произошел вследствие улучшения тактического положения частей ООС, а именно — занятия господствующих высот, отвода от населенных пунктов боевой активности врага, лишения его огневого превосходства.

Во время освобождения Южного, Шумы и хутора Пивденный (составляющая Золотого-4) потери были нулевые, — сообщил Наев.

Напомним, что 6 мая президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сирский.