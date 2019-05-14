Зеленський зустрівся із банкірами і попросив їх зменшити відсотки за кредитами, фото — minfin.com.ua

https://racurs.ua/ua/n121919-zelenskyy-zustrivsya-iz-bankiramy-i-poprosyv-yih-zmenshyty-vidsotky-za-kredytamy-foto.html

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Переможець президентських виборів Володимир Зеленський 14 травня зустрівся із керівниками провідних іноземних банків в Україні і попросив їх зменшити відсотки за кредитами.

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Зеленський висловив «сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, що допоможе розвитку економіки, — цитує прес-служба його слова.

На думку Зеленського, зменшення ставок за кредитами стане поштовхом до економічного зростання, оскільки наразі люди налякані й не довіряють банкам.

На зустріч до новообраного глави держави прийшли представники іноземних банків, які працюють в Україні, зокрема, Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank — Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank — BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank.

Зі сторони Зеленського також були присутні представники його команди — Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов, Вікторія Страхова.

Зеленський запевнив, що виступатиме гарантом інвестицій і вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ, дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів, проведення судової реформи й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів.

Зеленський також підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.