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Зеленський зустрівся із банкірами і попросив їх зменшити відсотки за кредитами, фото — minfin.com.ua

Зеленський зустрівся із банкірами і попросив їх зменшити відсотки за кредитами (ФОТО)

14 тра 2019, 19:44
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Переможець президентських виборів Володимир Зеленський 14 травня зустрівся із керівниками провідних іноземних банків в Україні і попросив їх зменшити відсотки за кредитами.

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Зеленський висловив «сподівання на зменшення ставок за банківськими кредитами і для корпоративного бізнесу, і для домогосподарств, що допоможе розвитку економіки, — цитує прес-служба його слова.

На думку Зеленського, зменшення ставок за кредитами стане поштовхом до економічного зростання, оскільки наразі люди налякані й не довіряють банкам.

На зустріч до новообраного глави держави прийшли представники іноземних банків, які працюють в Україні, зокрема, Raiffaisen Bank Aval, Pravex Bank — Intesa Sanpaolo, Ukrsibbank — BNP Paribas, Credit Agricole, City Group, SEB, Piraeus, Credit West Bank, ProCredit Bank, Alfa Bank, Deutsche Bank.

Зеленський зустрівся із банкірами і попросив їх зменшити відсотки за кредитами, фото — прес-служба Зеленського

Зі сторони Зеленського також були присутні представники його команди — Айварас Абромавичус, Олександр Данилюк, Андрій Богдан, Іван Баканов, Вікторія Страхова.

Зеленський запевнив, що виступатиме гарантом інвестицій і вважає пріоритетним забезпечення макроекономічної стабільності через незалежність НБУ, співпрацю з МВФ, дотримання виваженої політики у сфері публічних фінансів, проведення судової реформи й забезпечення захисту прав інвесторів і кредиторів.

Зеленський також підтримав реформу корпоративного управління у державних банках, яка усунула б політичний вплив на них.

Джерело: Ракурс


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