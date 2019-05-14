Переворот, организованный Порошенко, и захват власти — экс-председатель КСУ о своем увольнении, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n121921-perevorot-organizovannyy-poroshenko-i-zahvat-vlasti-eks-predsedatel-ksu-o-svoem-uvolnenii.html

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Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук назвал свое увольнение конституционным переворотом, организованным президентом Петром Порошенко.

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Об этом экс-председатель КСУ написал в Фейсбук вечером 14 мая. Он обратился к гражданам Украины и назвал события, которые произошли сегодня в Конституционном суде захватом государственной власти. Это, по его мнению, сделали лица, занимавшие должности судей Конституционного суда.

Шевчук заявил, что судьи, которые отстранили его от должности, «совершили тяжкое уголовное преступление, связанное со свержением конституционного строя». Он считает, что увольнение произошло вопреки Конституции Украины, закона «О Конституционном суде», Регламента Конституционного суда.

Шевчук обвинил и президента Петра Порошенко в сегодняшних событиях.

Безусловно, что за этим преступлением стоит главный выгодоприобретатель Порошенко, который прикладывает все усилия для удержания власти путем сохранения контроля над главными государственными институтами, — написал Шевчук.

Он пообещал 15 мая обратиться в правоохранительные органы и призвал «неравнодушных граждан Украины объединиться для защиты нашего выбора, новоизбранного президента и Конституции».

В комментарии к своему посту Шевчук добавил, что к нему предъявили претензии как к председателю суда, а уволили в качестве судьи.

Напомним, что сегодня судьи Конституционного суда Украины 14 мая большинством голосов проголосовали за увольнение Станислава Шевчука с должности главы. Кроме того, он лишился и должности судьи КСУ.