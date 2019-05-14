Конституционный суд возглавила Наталья Шаптала, уроженка Донецка, которая училась в России, фото — КСУ

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Судьи Конституционного суда Украины избрали новым председателем суда Наталью Шапталу.

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Об избрании 14 мая нового главы КСУ сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Пока официальные сообщения на ресурсах Конституционного суда об изменениях в его руководстве отсутствуют.

А вот теперь уже экс-председатель КСУ Станислав Шевчук в Фейсбук назвал события вокруг суда государственным переворотом.

Согласно данным на официальном сайте КСУ, Наталья Шаптала родилась в 1959 году в Донецке. В 1987 году окончила юридический факультет Алтайского государственного университета. Работала судьей в судах Донецкой области. В сентябре 2010 года X съезд судей Украины назначил ее судьей КСУ.

Шаптала — специалист в области административного и уголовного права, имеет ряд научных публикаций по этим вопросам и является соавтором учебного пособия «Конституционное право Украины», научно-практических комментариев к Бюджетному и Налоговому кодексам Украины.

Согласно электронной декларации об имуществе и доходах за 2018 год, у Шапталы в общей собственности с мужем есть квартира в Киеве площадью 98 кв. м, приобретенная в 2011 году. Также в декларацию она внесла дом в селе Лесники Киево-Святошинского района Киевской области площадью 289 кв. м, два земельных участка площадью 139 кв. м и 1205 кв. м в том же селе (приобретенные в 2010 году), а также квартиру в Киеве площадью 82,5 кв. м, приобретенную в 2017 году (находятся в собственности ее мужа).

С ценного движимого имущества Шаптала внесла в декларацию автомобиль Toyota Land Cruiser ее мужа, приобретенный в 2014 году, а также принадлежащие ей ювелирные изделия. Согласно декларации, ее муж также владеет 25% капитала ООО «Запад Акватрейд».

На счетах у Шапталы 390 тыс 629 грн, 494 долл. и 2 тыс. 86 евро. Кроме того, муж Шапталы занял в 2018 году гражданину Украины Руслану Мельничуку 1,2 млн грн.

Юристы по-разному восприняли увольнение Шевчука. Марина Ставнийчук назвала этот факт позорным.

Когда разрабатывался механизм прекращения полномочий судей КСУ в конституционной ассамблеи, мы исходили из того, что должна быть защищенность статуса, учитывая уважение к верховенству права самими судьями КСУ. Но в страшном сне ни в Венецианской комиссии, ни в профессиональной среде представить не могли, что отношение к окончательной редакции закона так исказят процедуры, и возможно такое позорное поведение самих судей, — написала Ставнийчук.

Она считает, что судьи КСУ уничтожили остатки доверия к себе и поиздевались над верховенством права во всех смыслах.