Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду

Верховна Рада, фото: «Волиньпост»

https://racurs.ua/ua/n209562-rada-ne-zmogla-pryznachyty-dvoh-suddiv-konstytuciynogo-sudu.html

Ракурс

Верховна Рада на своєму пленарному засіданні сьогодні, 8 жовтня, розглядала кандидатури на посади двох суддів Конституційного суду за своєю квотою.

Жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Зазначається, що на ці посади розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору:

Захар Тропін — директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції;

Оксана Клименко — головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики дослідницької служби Верховної Ради;

Юлія Кириченко — член правління Центру політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради;

Тарас Цимбалістий — прокурор Офісу генерального прокурора.

Найближче до призначення був Тропін, який отримав 224 голоси. За Клименко проголосували 90 депутатів, за Кириченко — 179, за Цимбалістого — 84.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду.