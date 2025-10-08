Рада не змогла призначити двох суддів Конституційного суду

Ракурсhttps://racurs.ua/
Верховна Рада, фото: «Волиньпост»
Верховна Рада на своєму пленарному засіданні сьогодні, 8 жовтня, розглядала кандидатури на посади двох суддів Конституційного суду за своєю квотою.
Жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів. Про це у своїх Telegram-каналах повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Зазначається, що на ці посади розглядалися чотири кандидатури, яких було обрано за результатами конкурсного відбору:
- Захар Тропін — директор департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції;
- Оксана Клименко — головний науковий консультант сектору розвитку законодавства з питань правової політики дослідницької служби Верховної Ради;
- Юлія Кириченко — член правління Центру політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради;
- Тарас Цимбалістий — прокурор Офісу генерального прокурора.
Найближче до призначення був Тропін, який отримав 224 голоси. За Клименко проголосували 90 депутатів, за Кириченко — 179, за Цимбалістого — 84.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук доручив парламентському комітету з питань правової політики підготувати матеріали для оголошення нового конкурсу з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду.