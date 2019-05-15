У Зеленского прокомментировали отставку главы Конституционного суда. Фото: hromadske

https://racurs.ua/n121926-u-zelenskogo-prokommentirovali-otstavku-glavy-konstit-suda.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, который является советником будущего президента Владимира Зеленского, прокомментировал отставку главы Конституционного суда Украины (КСУ) Станислава Шевчука.

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Одним из главных факторов отставки оказалось личностное неприятие фигуры Шевчука на этой должности другими судьями КСУ. На главу ведомства часто жаловались из-за осуществления процедур с нарушениями и вне предусмотренных законом рамок. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Рябошапки, Конституционный суд часто управлялся в ручном режиме Шевчуком, а не согласно предусмотренным законом процедурам. Недовольство коллег Шевчука долгое время накапливалось и привело к решению об отставке.

Рябошапка утверждает, что быстрое избрание Натальи Шапталы новой главой КС показало сознательность и зрелость судей, которые воспрепятствовали созданию проблемы принятия присяги Зеленским.

Советник Зеленского также заявил о необходимости внесения изменений в закон «Об очищении власти», который рассматривается в КСУ. Согласно выводам Венецианской комиссии, некоторые положения закона нарушают права человека.

Рябошапка подчеркнул, что изменения подготавливались в Министерстве юстиции, но в закон их не внесли.

Вчера судьи КСУ проголосовали за отставку уже бывшего главы суда Станислава Шевчука, а ранее они выразили ему недоверие, чтобы он самостоятельно покинул должность.

Как ранее сообщал «Ракурс», главой КСУ стала Наталья Шаптала. Новая глава Суда училась в России и является уроженкой Донецка.