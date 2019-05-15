Российские военные самолеты перехватили в небе над Балтикой. Фото: MilitaryArms

https://racurs.ua/n121927-rossiyskie-voennye-samolety-perehvatili-v-nebe-nad-baltikoy.html

Ракурс

Над Балтикой уже второй раз за сутки перехватили российские военные самолеты. Для операции были задействованы венгерские истребители. На помощь им вылетели самолеты Великобритании.

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Венгерские самолеты Gripen 14 базирующиеся на литовском аэродроме «Шяуляй», подняли по тревоге для перехвата российских Ил-22 и Су-27. Самолеты совершали маневры в международном воздушном пространстве и не выходили на связь с авиадиспетчерскими службами стран Балтии. Об этом сообщает Министерство обороны Венгрии, передает «Радiо Свобода».

На помощь венграм вылетели британские истребители Eurofighter Typhoon, которые находятся на эстонском базе «Амари».

Венгрия и Великобритания, патрулирующие этот сектор, перехватили российские самолеты и вернулись к местам базирования. Российская сторона инцидент в международном воздушном пространстве никак не комментирует.

В прошлый раз венгерские истребители подняли в воздух 13 мая. Тогда они осуществили перехват российского Ан-26. Запрос поступил от Объединенного противовоздушного центра НАТО в Германии.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце февраля российский истребитель Су-27 перехватил шведский самолет разведки.