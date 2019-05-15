"Приватные" офшоры Коломойского: бизнес-партнеры олигарха владеют десятками компаний в ряде стран / Фото: inforesist

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Схему украинских и офшорных активов, входящих в группу «Приват», которые сейчас частично арестованы, а также бизнес-партнеров олигарха Игоря Коломойского раскрыли журналисты в рамках расследования Trusted persons.

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У Коломойского много активов в медиа, металлургических, нефтегазовых активов; элитной недвижимости, морских терминалов, курортов и самолетов. Часть из них — скрытые: предусмотрительно выведенные в офшоры или записанные на доверенных лиц — Trusted persons…, — говорится в расследовании «Центра противодействия коррупции» и других СМИ.

Как отмечает «Украинская правда», арест наложен только на те активы Коломойского, которые напрямую на него записаны или задействованы в схемах вывода денег из «ПриватБанка». Журналисты отмечают, что узнать о структуре бизнеса олигарха стремятся и другие бизнесмены, которые подали против него иски. Речь идет о Вадиме Шульмане и Викторе Пинчуке.

Сам Игорь Коломойский свое желание записывать все активы на доверенных лиц или офшоры объясняет… опасениями, что его бизнес может присвоить президент Петр Порошенко. Но регистрировать бизнес в офшорах Коломойский начал задолго до президентства Порошенко, еще с 2000 года, — отмечают журналисты.

Расследователям удалось выяснить, что фирмы, которым принадлежит недвижимость, сталелитейные и ферросплавные заводы в США и Грузии, напрямую не записаны на Коломойского. Но все они имеют общих менеджеров, юристов, адреса, а также, согласно исковым заявлениям вышеупомянутых олигархов, контролируются именно Коломойским. Также эти же менеджеры управляют не только металлом, а еще несколькими группами компаний, которые также фигурируют в деле о выводе денег из «ПриватБанка».

Например, в список таких людей попал киприот Паникос Симеу — управляющий партнер кипрской юридической фирмы Symeou & Konnaris LLC. Известно, что Симеу был руководителем кипрской фирмы Sabulong trading ltd — у которой Генпрокуратура в 2017 году конфисковала 1,3 млрд долл., выведенных из Украины преступной организацией Януковича.

Вместе с тем, Коломойский доверяет Паникосу Симеу медиа, сталелитейные заводы, предприятия по производству шин и морские терминалы.

Помимо Симеу, Коломойский сотрудничает с американским бизнес-партнером Корфом Мардохеем, который руководит его многочисленными сталелитейными и марганцевими предприятиями в США.

Лейбер Уриэл Цви Уриэл — еще один американец — бизнес-партнер Коломойского, который с 1990-х активно развивал бизнес в Украине, связанный с нефтью. В 2010 году Лейбер стал членом наблюдательного совета ПАО «Укрнафта» и занимает эту должность до сих пор. Также Лейбер является директором американской компании OPTIMA INTERNATIONAL OF MIAMI INC, которая по данным издания Bloomberg, занимается производством шин и является дочерним предприятием ОАО «КБ «ПриватБанк». Кроме этого, Лейбер является директором группы компаний Eurotire, которые фигурируют в делах о выводе денег из «ПриватБанка».

Согласно материалам дела, должностных лиц и владельцев «ПриватБанка» подозревают в создании преступной организации, которая на протяжении 2008−2015 годов вывела 12,5 млрд грн в виде кредитов 15-ти украинским компаниям.

Партнеры Коломойского Корф и Лейбер руководят и ферросплавным бизнесом Коломойского в США и Грузии, из-за которого в 2015 году с ними судился Виктор Пинчук в Высоком суде Лондона. Также Комиссия по международной торговле США (USITC) в 2016 году опубликовала презентацию импорта силикомарганца, в котором фигурируют подконтрольные Коломойскому и Боголюбову ферросплавные активы в США, Грузии и Австралии.

Кроме этого, Паникос Симеу и Уриэл Лейбер имеют отношение не только к заводам и медиа, но и к украинским морским терминалам. В частности, известно, что имущество трех компаний «Черноморский топливный терминал», «Ильичевский морской рыбный порт» и «Бориваж» было переоформлено по заниженной стоимости на три другие подконтрольные фирмы «Оптим Трейд», «Агротерминал Логистик» и «Дар Торг». Учредителями «Дар Торгу» является уже известные киприоты Паникос Симеу и его партнер — Кристакис Коннарис.