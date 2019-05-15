В Одесі держслужбовця впіймали на хабарі. Фото: ДБР

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Ракурс

На хабарі в Одесі затримали керівника комунального підприємства «Парки Одеси». Виконуючий обов’язки директора установи вимагав 50 тис. грн для дозволу на проведення фестивалю Hand Made у парку ім. Т. Г. Шевченко.

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Хабар держслужбовець отримував двома траншами. Так, 20 тис. грн він отримав у своєму службовому кабінеті вранці 14 травня. Решту грошей (30 тис. грн) посадовцю віддали ввечері. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування.

Після отримання неправомірної вигоди службовця затримали у порядку встановленому ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі готується повідомлення підозри у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди)

Якщо вина посадовця буде доведена, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львівській області на хабарі впіймали старшого слідчого Нацполіції. За 2 тис. дол. він обіцяв місцевому жителю допомогти уникнути тюрми за зберігання наркотиків.