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В Одесі держслужбовця впіймали на хабарі. Фото: ДБР

«Нафестивалив»: в Одесі держслужбовця впіймали на хабарі за дозвіл на проведення заходу (ФОТО)

15 тра 2019, 13:25
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На хабарі в Одесі затримали керівника комунального підприємства «Парки Одеси». Виконуючий обов’язки директора установи вимагав 50 тис. грн для дозволу на проведення фестивалю Hand Made у парку ім. Т. Г. Шевченко.

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Хабар держслужбовець отримував двома траншами. Так, 20 тис. грн він отримав у своєму службовому кабінеті вранці 14 травня. Решту грошей (30 тис. грн) посадовцю віддали ввечері. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування.

Після отримання неправомірної вигоди службовця затримали у порядку встановленому ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В Одесі посадовець вимагав 50 тис. грн. Фото: ДБР

Наразі готується повідомлення підозри у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди)

Якщо вина посадовця буде доведена, йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Львівській області на хабарі впіймали старшого слідчого Нацполіції. За 2 тис. дол. він обіцяв місцевому жителю допомогти уникнути тюрми за зберігання наркотиків.

Джерело: Ракурс


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