У США вперше заборонили технологію розпізнавання обличчя. Фото: jborder

https://racurs.ua/ua/n121934-u-ssha-vpershe-zaboronyly-tehnologiu-rozpiznavannya-oblychchya.html

Ракурс

У Сан-Франциско штат Каліфорнія Рада спостерігачів заборонила поліції використовувати технологію розпізнавання обличчя. Сан-Франциско стало першим великим американським містом, яке заблокувала використання цієї технології.

Loading...

Влада використовує розпізнання обличчя для ідентифікації громадян, які скоюють злочини. Однак захисники громадянських свобод побоюються, що уряд може почати зловживати технологіями і встановити надмірне спостереження. Про це повідомляє видання The New York Times.

У нового рішення також знайшлися критики, які вимагають ввести ряд заборон для захисту приватного життя громадян, а технологію розпізнавання обличчя продовжити використовувати для забезпечення безпеки. Повторне голосування проведуть наступного тижня, але його вважають простою формальністю для дотримання норм закону.

Аналогічні заборони розглядають в штаті Массачусетс, де представили законопроект про мораторій використання систем дистанційного біометричного спостереження. Він спрямований на заборону збору та обміну даними споживачів без їхньої згоди. Мораторій стосується тільки користувачів комерційних технологій і не стосується урядових структур.

За даними видання, технологію розпізнавання обличчя використовують в американських аеропортах, на великих стадіонах і в поліцейських управліннях, а зірка Тейлор Свіфт на одному зі своїх шоу використовувала забезпечення для виявлення сталкерів.

Заборона на використання технології розпізнавання обличчя є частиною широкого законодавчого пакета, який повинен відрегулювати використання програмного забезпечення і уточнити виключення для його обов’язкового використання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», компанія Google (Гугл) представила систему розпізнавання обличчя для «розумних» будинків.