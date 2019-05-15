В США впервые запретили технологию распознавания лиц. Фото: jborder

https://racurs.ua/n121934-v-ssha-vpervye-zapretili-tehnologiu-raspoznavaniya-lic.html

Ракурс

В Сан-Франциско штат Калифорния Совет наблюдателей запретил полиции использовать технологию распознавания лиц. Он стал первым крупным американским городом, который заблокировал использование этой технологии.

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Власти используют распознание лиц для идентификации граждан, которые совершают преступления. Однако защитники гражданских свобод опасаются, что правительство может начать злоупотреблять технологиями и установить чрезмерное наблюдение. Об этом сообщает издание The New York Times.

У нового решения также нашлись критики, которые требуют ввести ряд запретов для защиты частной жизни граждан, а технологию распознавания лиц продолжить использовать для обеспечения безопасности. Повторное голосование проведут на следующей неделе, но его считают простой формальностью для соблюдения норм закона.

Аналогичные запреты рассматривают в штате Массачусетс, где представили законопроект о моратории использования систем дистанционного биометрического наблюдения. Он направлен на запрет сбора и обмена данными потребителей без их согласия. Мораторий касается только пользователей коммерческих технологий и не касается правительственных структур.

По данным издания, технологию распознавания лиц используют в американских аэропортах, на больших стадионах и в полицейских управлениях, а звезда Тейлор Свифт на одном из своих шоу использовала обеспечения для обнаружения сталкеров.

Запрет на использование технологии распознавания лиц является частью широкого законодательного пакета, который должен отрегулировать использование программного обеспечения и уточнить исключения для его обязательного использования.

Как ранее сообщал «Ракурс», компания Google (Гугл) представила систему распознавания лиц для «умных» домов.