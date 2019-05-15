Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеркальные санкции против России утвердил Кабмин / Фото: poltava.to

Зеркальные санкции: Киев ввел ряд ограничений на поставку российских товаров

15 мая 2019, 12:41
999

Кабинет министров ввел зеркальные санкции против России. Это произошло на заседании правительства в среду, 15 мая. Известно, что зеркальные санкции были введены в ответ на антиукраинские санкции России, в частности запрет экспорта нефти и нефтепродуктов.

Loading...

Правительство своим сегодняшним решением расширило перечень российских товаров, запрещенных для ввоза в Украину. Также Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины на российскую продукцию. Специальная пошлина будет применяться уже с 1 августа.

Доходы бюджета от этой пошлины должны быть направлены в спецфонд и израсходованы на импортозамещение. Таким образом в правительстве планируют предотвратить утечку капитала из Украины в страну-агрессора, а также повысить загруженность украинских предприятий.

Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в госбюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд грн, — сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, ранее сообщалось о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Украину.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...