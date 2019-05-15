Зеркальные санкции: Киев ввел ряд ограничений на поставку российских товаров

Зеркальные санкции против России утвердил Кабмин / Фото: poltava.to

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Кабинет министров ввел зеркальные санкции против России. Это произошло на заседании правительства в среду, 15 мая. Известно, что зеркальные санкции были введены в ответ на антиукраинские санкции России, в частности запрет экспорта нефти и нефтепродуктов.

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Правительство своим сегодняшним решением расширило перечень российских товаров, запрещенных для ввоза в Украину. Также Кабмин проголосовал за введение особого вида пошлины на российскую продукцию. Специальная пошлина будет применяться уже с 1 августа.

Доходы бюджета от этой пошлины должны быть направлены в спецфонд и израсходованы на импортозамещение. Таким образом в правительстве планируют предотвратить утечку капитала из Украины в страну-агрессора, а также повысить загруженность украинских предприятий.

Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в госбюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд грн, — сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Напомним, ранее сообщалось о запрете экспорта нефти и нефтепродуктов из России в Украину.