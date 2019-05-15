Дзеркальні санкції проти Росії затвердив Кабмін / Фото: poltava.to

https://racurs.ua/ua/n121935-dzerkalni-sankciyi-kyyiv-zaprovadyv-nyzku-obmejen-na-postavku-rosiyskyh-tovariv.html

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Кабінет міністрів запровадив дзеркальні санкції щодо Росії. Це сталося на засіданні уряду у середу, 15 травня. Відомо, що дзеркальні санкції були введені у відповідь на антиукраїнські санкції Росії, зокрема заборону експорту нафти і нафтопродуктів.

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Уряд своїм сьогоднішнім рішенням поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також Кабмін проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції.

Спеціальне мито буде застосовуватись вже з 1 серпня. Прибутки бюджету від цього мита мають спрямовуватися до спеціального фонду і витрачатися на імпортозаміщення. Таким чином в уряді планують запобігти витоку капіталу з України до держави-агресора, а також підвищити завантаженість українських підприємств.

Ухвалення постанови сприятиме додатковим надходженням до держбюджету у другому півріччі 2019 року 3,7 млрд грн, — повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про заборону експорту нафти та нафтопродуктів з Росії до України.