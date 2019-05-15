Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дзеркальні санкції проти Росії затвердив Кабмін / Фото: poltava.to

Дзеркальні санкції: Київ запровадив низку обмежень на поставку російських товарів

15 тра 2019, 12:41
999

Кабінет міністрів запровадив дзеркальні санкції щодо Росії. Це сталося на засіданні уряду у середу, 15 травня. Відомо, що дзеркальні санкції були введені у відповідь на антиукраїнські санкції Росії, зокрема заборону експорту нафти і нафтопродуктів.

Loading...

Уряд своїм сьогоднішнім рішенням поповнив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну. Також Кабмін проголосував за запровадження особливого виду мита для російської продукції.

Спеціальне мито буде застосовуватись вже з 1 серпня. Прибутки бюджету від цього мита мають спрямовуватися до спеціального фонду і витрачатися на імпортозаміщення. Таким чином в уряді планують запобігти витоку капіталу з України до держави-агресора, а також підвищити завантаженість українських підприємств.

Ухвалення постанови сприятиме додатковим надходженням до держбюджету у другому півріччі 2019 року 3,7 млрд грн, — повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про заборону експорту нафти та нафтопродуктів з Росії до України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Акція «євробляхерів» у Києві: вигуки «Ганьба!», наїзд на правоохоронця, сльозогінний газ та бійка з поліцією (ВІДЕО)

У центрі Києва продовжилася акція «євробляхерів» з вимогою прибрати акциз та відстрочити штрафи за не розмитнення авто до 2020 року. Під час акції сталися сутички з поліцією, на одного правоохоронця скоєно наїзд, силовики застосували сльозогінний газ

Новини України
14:41

Парламентські вибори: до Ради можуть потрапити чотири партії — соцопитування

Результати соцопитувань показують, що наразі лише чотири політсили долають 5-відсотковий бар'єр на виборах до парламенту. Це «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Блок Петра Порошенка» і «Батьківщина»

Новини України
13:56
Новини партнерів
Загрузка...