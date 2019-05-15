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Ракурс
Доступне розмитнення: «євробляхери» протестують під Верховною Радою. Фото: Real-vin

Доступне розмитнення: «євробляхери» протестують під Верховною Радою (ВІДЕО)

15 тра 2019, 12:14
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Зранку власники автомобілів на європейських номерах зібрались в урядовому кварталі з низкою вимог. Українці протестують під Верховною Радою і вимагають відтермінування штрафних санкцій.

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Серед головних вимог: скасування акцизу на авто, зупинення повторних штрафів та відтермінування штрафів 170 тис. грн. Демонстранти вимагають доступне розмитнення для всіх українців (розмитнення за 40% проти 200%). Про це повідомляє громадське об'єднання «Авто Євро Сила» на своїй сторінці у Facebook.

- Кабмін хоче повернути корупціонера Кривіцького (виконуючий обов’язки заступника Голови ДФС) — це та людина, яка робила так, що вартість автомобілів для розмитнення завищували, — обурено заявляють «євробляхери».

За словами заступника голови об'єднання Олександра Чернявського, понад півмільйона автівок не встигли пройти розмитнення за пільговий період. У Європі громадяни можуть розмитнити автомобіль за 30%, або сплатити 100−200 євро без розмитнення.

Демонстранти вимагають відкласти штрафні санкції, щоб українці мали час для збирання коштів. Також деякі українці наразі перебувають на фронті чи на заробітках у Європі і не мають можливості розмитнити автомобіль.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Державній фіскальній службі (ДФС) поділилися, скільки коштів отримав бюджет від розмитнення «євроблях».

Джерело: Ракурс


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