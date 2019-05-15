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Картину Моне продано у США за рекордну суму. Фото: Businessman.ru

Картину Моне продано у США за рекордну суму (ФОТО)

15 тра 2019, 11:34
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Картина Моне була продана на аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за 110,7 млн ​​дол.

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Вартість картини «Копиці» побила рекорд попередньої роботи Моне з цієї серії, яку було продано в 2016 році за 81,4 млн дол. Про це повідомляє AFP.

Люди люблять імпресіонізм. Це не змінюється з покоління в покоління. Цим картинам 150 років, і їх завжди любили, — зазначив представник Sotheby’s Джуліан Доус.

Картину «Копиці» на аукціон привіз анонімний колекціонер, який придбав її у 1986 році на Christie’s всього за 2,5 млн дол.

Картина Моне продана в США за рекордну суму. Фото: EPA

Відомий імпресіоніст Клод Моне написав 25 картин в одному стилі. Причиною створення серії послужило придбання будинку у французькому Живерні, де була сцена, навколо якої у різний час дня, за різної погоди і пору року змінювалося світло. Це дивовижне видовище підштовхнуло Моне до написання серії картин.

Нагадаємо, в Нюрнберзі аукціонний дім «Уайлдер» не зміг продати 5 картин, чиє авторство приписують Адольфу Гітлеру. Покупці засумнівалися в тому, що автором картин є саме Гітлер. Окрім того, за кілька днів до аукціону деякі картини було вилучено за підозрою у підробці.


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