Страйк шахтарів під Міненерговугілля: від Насалика вимагають погасити борги по зарплатні / Фото: Facebook

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Акція протесту під Міненерговугілля розпочалася у середу, 15 травня. Шахтарі Західної України вимагають виплати боргів по зарплатні. На мітинг до Києва приїхали гірники держпідприємства «Львівугілля». Про це у Facebook повідомив очільник Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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Він також додав, що охорона міністерства, за вказівкою Ігоря Насалика, не пропустила його до приміщення для проведення переговорів з чиновниками. Також шахтарі обіцяють пікетувати Кабмін і Верховну Раду. Як вказано на сайті Конфедерації вільних профспілок України, вдатися до акції протесту у Києві гірників Прибужжя змусила заборгованість із заробітної плати та припинення відвантаження вугілля.

На численні листи і звернення до профільного міністерства та Кабміну трудовий колектив жодної відповіді не отримав. Тим часом видобуте вугілля накопичується на аварійних складах, а концентрат — на збагачувальній фабриці, що може призвести до його самозаймання, — йдеться у повідомленні.

Профспілка гірників також скаржиться на те, що профільне міністерство не координує збут вугілля, у зв’язку з чим збільшується заборгованість по зарплаті.

Водночас за словами голови підкомітету вугільної промисловості, нардепа Михайла Бондаря, шахтарям не виплатили зарплату за березень та квітень. Торік держкомпанія «Центренерго» заявляла про готовність викуповувати все вугілля державних шахт Львівсько-Волинського басейну. Але вже у листопаді Бондар повідомив, що через бізнесмена Віталія Кропачова державні шахти втрачають 1,6 млрд грн, оскільки після появи структур Кропачова ситуація змінилася.