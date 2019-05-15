Забастовка шахтеров под Минэнергоугля: от Насалика требуют погасить долги по зарплате / Фото: Facebook

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Акция протеста под Минэнергоугля началась в среду, 15 мая. Шахтеры Западной Украины требуют выплаты долгов по зарплате. На митинг в Киев приехали горняки госпредприятия «Львовуголь». Об этом в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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Он также добавил, что охрана министерства, по указанию министра Игоря Насалика, не пропустила его в помещение для проведения переговоров с чиновниками. Также шахтеры обещают пикетировать Кабмин и Верховную Раду. Как указано на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины, прибегнуть к акции протеста в Киеве горняков заставила задолженность по заработной плате и остановка отгрузки угля.

На многочисленные письма и обращения в профильное министерство и Кабмин трудовой коллектив никакого ответа не получил. Между тем добытый уголь накапливается на аварийных складах, а концентрат — на обогатительной фабрике, что может привести к его самовозгоранию, — говорится в сообщении.

Профсоюз горняков также жалуется на то, что профильное министерство не координирует сбыт угля, в связи с чем увеличивается задолженность по зарплате.

В то же время по словам председателя подкомитета угольной промышленности, нардепа Михаила Бондаря, шахтерам не выплатили зарплату за март и апрель. В прошлом году госкомпания «Центрэнерго» заявляла о готовности выкупать весь уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна. Но уже в ноябре Бондарь сообщил, что из-за бизнесмена Виталия Кропачева государственные шахты теряют 1,6 млрд грн, поскольку после появления структур Кропачева ситуация в отрасли изменилась.