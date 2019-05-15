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Картина Моне продана в США за рекордную сумму. Фото: Businessman.ru

Картина Моне продана в США за рекордную сумму (ФОТО)

15 мая 2019, 11:34
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Картина Моне была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за 110,7 млн долл.

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Стоимость картины «Стога» побила рекорд предыдущей работы Моне из этой серии, которая была продана в 2016 году за 81,4 млн долл. Об этом сообщает AFP.

Люди любят импрессионизм. Это не меняется из поколения в поколение. Этим картинам 150 лет, и их всегда любили, — отметил представитель Sotheby’s Джулиан Доус.

Картину «Стога» на аукцион привез анонимный коллекционер, который приобрел ее в 1986 году на Christie’s всего за 2,5 млн долл.

Картина Моне продана в США за рекордную сумму. Фото: EPA

Известный импрессионист Клод Моне написал 25 картин в одном стиле. Причиной создания серии послужила покупка дома во французском Живерни, в котором была сцена, вокруг которой в разное время дня, погоду и время года менялся свет. Это удивительное зрелище подтолкнуло Моне к написанию серии картин.

Напомним, в Нюрнберге аукционный дом «Уайлдер» не смог продать 5 картин, чье авторство приписывают Адольфу Гитлеру. Покупатели усомнились в том, что автором картин является именно Гитлер. Кроме того, за несколько дней до аукциона некоторые картины были изъяты по подозрению в подделке.


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