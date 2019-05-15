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Ракурс
Доступная растаможка: «евробляхеры» протестуют под Верховной Радой. Фото: Real-vin

Доступная растаможка: «евробляхеры» протестуют под Верховной Радой (ВИДЕО)

15 мая 2019, 12:14
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Утром владельцы автомобилей на европейских номерах собрались в правительственном квартале с рядом требований. Украинцы протестуют под Верховной Радой и требуют отсрочки штрафных санкций.

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Среди главных требований: отмена акциза на авто, остановка повторных штрафов и отсрочка штрафов 170 тыс. грн. Демонстранты требуют доступную растаможку для всех украинцев (растаможка за 40% против 200%). Об этом сообщает общественное объединение «Авто Евро Сила» на своей странице в Facebook.

- Кабмин хочет вернуть коррупционера Кривицкого (исполняющий обязанности заместителя Председателя ГФС) — это тот человек, который делал так, что стоимость автомобилей для растаможивания завышали, — возмущенно заявляют «евробляхеры».

По словам заместителя председателя объединения Александра Чернявского, более полумиллиона автомобилей не успели пройти растаможку за льготный период. В Европе граждане могут растаможить автомобиль за 30%, или оплатить 100−200 евро без растаможки.

Демонстранты требуют отложить штрафные санкции, чтобы у украинцев было время для сбора средств. Также некоторые украинцы сейчас находятся на фронте или на заработках в Европе и не могут растаможить автомобиль.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Государственной фискальной службе (ГФС) поделились, сколько средств получил бюджет от растаможивания «евроблях».

Источник: Ракурс


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