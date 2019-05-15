«Нафестивалил»: в Одессе госслужащего поймали на взятке за разрешение на проведение мероприятия. Фото: ГБР

https://racurs.ua/n121937-nafestivalil-v-odesse-gosslujaschego-poymali-na-vzyatke-za-razreshenie-na-provedenie.html

Ракурс

На взятке в Одессе задержали руководителя коммунального предприятия «Парки Одессы». Исполняющий обязанности директора учреждения требовал 50 тыс. грн для разрешения на проведение фестиваля Hand Made в парке им. Т. Г. Шевченко.

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Взятка госслужащий получал двумя траншами. Так, 20 тыс. грн он получил в своем служебном кабинете утром 14 мая. Остальное (30 тыс. грн) чиновнику отдали вечером. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

После получения неправомерной выгоды служащего задержали в порядке, установленном ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас готовится сообщение подозрения в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды)

Если вина чиновника будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Львовской области на взятке поймали старшего следователя Нацполиции. За 2 тыс. долл. он обещал местному жителю помочь избежать тюрьмы за хранение наркотиков.