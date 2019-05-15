Інавгурація Зеленського: Комітет Верховної Ради розгляне шість постанов. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n121940-inavguraciya-zelenskogo-komitet-verhovnoyi-rady-rozglyane-shist-postanov-translyaciya.html

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Інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського обговорить Комітет із питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, який отримав сім постанов щодо проведення заходу.

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Останню постанову отримали 14 травня близько 17.00, однак пізніше її відкликали. Таким чином Комітет на засіданні розгляне лише шість постанов.

Раніше новообраний президент наголосив, що інавгурація має відбутися 19 травня. Однак, дату проведення урочистого заходу ще не призначили.

Нагадаємо, 13 травня під час погоджувальної ради в парламенті глава фракції БПП Артур Герасимов заявив, що чинний голова держави Петро Порошенко готовий передати владу