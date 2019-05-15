Инаугурация Зеленского: Комитет Верховной Рады рассмотрит шесть постановлений. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n121940-inauguraciya-zelenskogo-komitet-verhovnoy-rady-rassmotrit-shest-postanovleniy-translyaciya.html

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Инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского обсудит Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады, который получил семь постановлений относительно проведения мероприятия.

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Последнее постановление получили 14 мая около 17.00, однако позже его отозвали. Таким образом Комитет на заседании рассмотрит только шесть постановлений.

Ранее новоизбранный президент подчеркнул, что инаугурация должна состояться 19 мая. Однако, дату проведения торжественного мероприятия еще не назначили.

Напомним, 13 мая во время согласительного совета в парламенте глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко готов передать власть.