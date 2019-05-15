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ЄСПЛ назвав дату розгляду позову України проти РФ щодо катувань та викрадень людей у Криму / Фото: glavred.info

Кримський позов України проти РФ: ЄСПЛ визначив дату розгляду (ДОКУМЕНТ)

15 тра 2019, 15:02
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) цьогоріч 11 вересня розгляне позов України проти Росії щодо порушення прав людини в анексованому Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначив заступник глави Мін’юсту, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

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«Секретаріат уповноваженого з питань ЄСПЛ отримав листа, на який ми чекали з лютого. Засідання Суду щодо прийнятності заяви 20958/14 (по Криму) призначено на 11 вересня, — зазначив Ліщина.

Він також висловив сподівання, що цього разу засідання євросуду відбудеться.

ЄСПЛ назвав дату розгляду позову України проти РФ щодо катувань та викрадень людей у Криму

ЄСПЛ назвав дату розгляду позову України проти РФ щодо катувань та викрадень людей у Криму

Нагадаємо, міждержавний позов України проти РФ щодо окупації Криму ЄСПЛ мав 27 лютого 2019 року. 6 лютого суд переніс заплановані на 27 лютого слухання за міждержавним позовом України проти Росії. Українська сторона направила до ЄСПЛ запит з проханням призначити нову дату слухання справи «Україна проти Росії (Крим)».

Київ звинувачує Москву у порушенні ключових прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини — права на життя, норми про заборону катування, незаконного позбавлення волі, викрадення людей, порушення свободи слова тощо.

Джерело: Ракурс


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