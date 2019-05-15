ЕСПЧ назвал дату рассмотрения иска Украины против РФ о пытках и похищениях людей в Крыму / Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n121943-krymskiy-isk-ukrainy-protiv-rf-espch-nazval-datu-rassmotreniya-dokument.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в этом году 11 сентября рассмотрит иск Украины против России о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы Минюста, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

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Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, на которое мы ждали с февраля. Заседание суда о приемлемости жалобы 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября, — отметил Лещина.

Он также выразил надежду, что на этот раз заседание Евросуда состоится.

Напомним, межгосударственный иск Украины против РФ по оккупации Крыма ЕСПЧ должен был рассмотреть 27 февраля 2019 года. 6 февраля суд перенес запланированные на 27 февраля слушания по межгосударственному иску Украины против России. Украинская сторона направила в ЕСПЧ запрос с просьбой назначить новую дату слушания дела «Украина против России (Крым)».

Киев обвиняет Москву в нарушении ключевых прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека — права на жизнь, нормы о запрете пыток, незаконном лишении свободы, похищении людей, нарушении свободы слова и тому подобное.