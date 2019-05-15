Хищения в Нацгвардии: трем лицам сообщили о подозрении в завладении имуществом на 81,64 млн грн. Фото: Громадське

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Ракурс

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии трем лицам. Присвоенное имущество оценили в 81,64 млн грн.

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Всех подозреваемых задержали 14 мая. Среди них экс-командующий Национальной гвардией Юрий Аллеров, оценщик и генеральный директор компании-застройщика. Нацгвардия обменяла участок общей площадью около 1 га в центре столицы на 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Экс-командующего Нацгвардией и директора компании подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Действия оценщика квалифицировали по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Установлено, что в 2000-х управление внутренних войск Министерства внутренних дел Украины, которое реорганизовали в Нацгвардию, и застройщик заключили договор. По договоренности, застройщик должен был построить жилой комплекс на территории бывшей военной части.

В 2016—2017 годам договор изменили и Нацгвардия вместо квартир на Печерске должна была получить 65 квартир возле станции метро «Красный хутор» на окраине Киева, которые намного дешевле.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как ранее сообщал «Ракурс», на жилье для военных было незаконно получено около 5 млн долл.