Экс-руководителя Нацгвардии задержало НАБУ, его подозревают в строительной афере с жильем для военных, фото — Народная правда

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Ракурс

Уволенного с должности неделю назад руководителя Национальной гвардии Юрия Аллерова 14 мая задержали агенты Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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Аллерова обвиняют в деле, связанном с хищением более 5 млн долл., которые выделили для строительства жилья для военных, объяснил в эфире телеканала ZIK агент НАБУ Евгений Шевченко.

Производство открыли по факту возможного хищения в крупных размерах. Строились квартиры на земле воинской части в Печерском районе Киева. Впоследствии их поменяли на квартиры в пригороде. Разница в цене между помещениями, которые должны были получить военнослужащие, и теми, которые впоследствии получили, составляет более 5 млн долл., — сообщил Шевченко.

В схеме свою выгоду, по версии НАБУ, имела и дочь генерал-лейтенанта Аллерова. Она получила жилье от одного из застройщиков, который фигурирует в афере (вероятно, речь идет о компании «Укрбуд»). Производство, по словам Шевченко, вели почти полтора года. Агент НАБУ рассказал, что продолжались экспертизы и сегодня генерала задержали.

Аллерову будут выбирать меру пресечения 15 мая. Обвинение будет просить арестовать экс-главу Нацгвардии, а если защита будет просить о залоге, то, по мнению агента НАБУ, ее размер должен составлять не менее 100 млн грн.

«Ракурс» сообщал, что сегодня прошли обыски НАБУ в здании Национальной гвардии и компании «Укрбуд». На прошлой неделе президент Петр Порошенко уволил Аллерова с должности, исполняющим обязанности командующего Нацгвардии назначили Николая Балана.