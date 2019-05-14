Екс-керівника Нацгвардії затримало НАБУ, його підозрюють в будівельній афері із житлом для військових, фото — Народна правда

https://racurs.ua/ua/n121906-eks-kerivnyka-nacgvardiyi-zatrymalo-nabu-yogo-pidozruut-v-budivelniy-aferi-iz-jytlom-dlya-viyskovyh.html

Ракурс

Звільненого з посади тиждень тому колишнього керівника Національної гвардії Юрія Аллерова 14 травня затримали агенти Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Loading...

Аллерова звинувачують у справі, пов’язаній з розкраданням понад 5 млн дол., які мали спрямуватися на будівництво житла для військових, пояснив в ефірі телеканалу ZIK агент НАБУ Євген Шевченко.

Провадження відкрили за фактом можливого розкрадання у великих обсягах. Будувалися квартири на землі військової частини у Печерському районі Києва. Згодом їх поміняли на квартири в передмісті. Різниця у ціні між приміщеннями, які повинні були отримати військовослужбовці, і тими, які згодом отримали, становить понад 5 млн дол., — пояснив Шевченко.

У схемі свій зиск, за версією НАБУ, мала й донька генерал-лейтенанта Аллерова. Вона отримала житло від одного із забудовників, який фігурує в афері (ймовірно, йдеться про компанію «Укрбуд»). Провадження, за словами Шевченка, вели майже півтора року. Агент НАБУ розповів, що тривали експертизи й сьогодні генерала затримали.

Аллерову обиратимуть запобіжний захід 15 травня. Обвинувачення проситиме арештувати екс-очільника Нацгвардії, а якщо захист проситиме про заставу, то, на думку агента НАБУ, її розмір мусить становити не менш як 100 млн грн.

«Ракурс» повідомляв, що сьогодні відбулися обшуки НАБУ в будівлі Національної гвардії і компанії «Укрбуд». Минулого тижня президент Петро Порошенко звільнив Аллерова з посади, виконуючим обов’язки командувача Нацгвардії призначили Миколу Балана.