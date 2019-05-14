Рада не підтримала законопроекти №4030а та №4030а

https://racurs.ua/ua/n121905-verhovna-rada-ne-pidtrymala-antytutunovi-zakonoproekty.html

Ракурс

Народні обранці не підтримали законопроект № 4030а, покликаний посилити захист здоров’я українців від шкідливого впливу тютюнопаління.

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Спікер парламенту Андрій Парубій кілька разів ставив законопроект на голосування, проте максимум він набрав лише 179 голосів народних обранців за необхідних 226-ти голосів. Про це повідомляється на сайті Ради.

Законом пропонувалося внести зміни до законодавства, щоб заборонити розміщення сигарет у вітринах магазинів, а також збільшити перелік бездимних громадських місць, залишивши можливість відведення приміщень для куріння лише в аеропортах.

У пояснювальній записці законопроекту зазначалося, що чинне законодавство не повною мірою захищає здоров’я громадян від шкідливого впливу, спричиненого курінням, а також не повністю відповідає вимогам підписаної Україною ще в 2006 році Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) із боротьби проти тютюну.

Сьогодні під Радою представники кількох громадських організацій проводили акцію на підтримку законопроекту № 4030а. Зокрема, вони закликали захистити дітей від впливу яскравих вітрин із сигаретами. На переконання учасників акції, агресивна реклами спонукає підлітків почати курити.

Ще один антитютюновий законопроект — № 4030а-1, котрий стосувався регулювання торгівлі тютюновими виробами, підтримали лише 153 народні обранці.

Нагадаємо, у 2017 році ВООЗ встановила, що куріння щороку завдає світовій економіці збитків на суму 1 трлн дол. США.