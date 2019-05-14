Рада не поддержала законопроекты №4030а и №4030а

https://racurs.ua/n121905-verhovnaya-rada-ne-podderjala-antitabachnye-zakonoproekty.html

Ракурс

Народные избранники не поддержали законопроект № 4030а, призванный усилить защиту здоровья украинцев от вредного воздействия табакокурения.

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Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил законопроект на голосование, однако максимум он набрал лишь 179 голосов народных избранников при необходимых 226-ти голосах. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законом предлагалось внести изменения в законодательство, чтобы запретить размещение сигарет в витринах магазинов, а также увеличить перечень бездымных общественных мест, оставив возможность отвода помещений для курения только в аэропортах.

В пояснительной записке законопроекта отмечалось, что действующее законодательство не в полной мере защищает здоровья граждан от вредного воздействия, вызванного курением, а также не полностью соответствует требованиям подписанной Украиной еще в 2006 году Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком.

Сегодня под Радой представители нескольких общественных организаций проводили акцию в поддержку законопроекта № 4030а. В частности, они призвали защитить детей от влияния ярких витрин с сигаретами. По мнению участников акции, агрессивная реклама побуждает подростков начать курить.

Еще один антитабачный законопроект — № 4030а-1, касающийся регулирования торговли табачными изделиями, поддержали лишь 153 народных избранника.

Напомним, в 2017 году ВОЗ установила, что курение ежегодно наносит мировой экономике ущерб на сумму 1 трлн долл. США.