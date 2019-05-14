«Северный поток-2»: Сенат США рассмотрит введение санкций для прекращения строительства газопровода

США могут ввести санкции в отношении «Северного потока-2», фото: StandardPRESS

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Сенат США рассмотрит законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении компаний, задействованных в определенных работах по сооружению российско-германского газопровода «Северный поток-2».

Соответствующий документ, авторами которого являются представители Республиканской партии сенаторы Тед Круз, Джон Баррас и Том Коттон, а также сенатор-демократ Джейн Шахин, был зарегистрирован вчера. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Под санкции, в частности, могут попасть компании, осуществляющие работы по глубоководной прокладке труб.

Отмечается, что в отличие от статьи 232 принятого в 2017 году закона CAATSA («О противостояния противникам Америки путем санкций»), под действие этого законопроекта не попадут другие инфраструктурные проекты, в которых могут быть заинтересованы западные компании.

В «Нафтогазе» отмечают, что эти санкции помогут не допустить концентрации путей доставки российского газа под контролем «Газпрома» и защитить достижения Евросоюза в рациональном использовании и объединении инфраструктуры, совершенные с момента газового кризиса 2009 года.

В разработке законопроекта принимали участие представители обеих ведущих парламентских партий США, во время его подготовки «Нафтогаз» вел консультации с американскими партнерами.

Напомним, в марте Европарламент принял резолюцию о том, что «Северный поток-2» не соответствует интересам Евросоюза в сфере энергетической политики и должен быть остановлен.