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Ракурс
Нардепу Добкину-младшему снова было тяжело усидеть в Раде / Фото: vgolos.com.ua

Приключения Добкина-младшего в Раде: нардеп-непоседа вновь привлек внимание СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

14 мая 2019, 14:52
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Народный депутат от «Оппозиционного блока» Дмитрий Добкин снова отличился странным поведением во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады. Видео с эмоциональным парламентарием опубликовал 14 мая на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Дмитрий сегодня с нами… Спокойно усидеть тяжело, — прокомментировал поведение Добкина-младшего фотограф.

Нардепу Добкину-младшему снова было тяжело усидеть в Раде / Facebook Ян Доброносов

Как пишут пользователи соцсетей, во время заседания Рады нардеп, вероятно, пытался развивать мелкую моторику рук или листать виртуальные купюры.

Нардепу Добкину-младшему снова было тяжело усидеть в Раде / Facebook

Отметим, что Дмитрий Добкин, младший брат одиозного пророссийского политика Михаила Добкина, и ранее становился героем забавных роликов. Своей популярностью Добкин-младший обязан эмоциональной мимике, а также умению широко раскрывать глаза.

Источник: Ракурс


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