Нардепу Добкину-младшему снова было тяжело усидеть в Раде / Фото: vgolos.com.ua

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Ракурс

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Дмитрий Добкин снова отличился странным поведением во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады. Видео с эмоциональным парламентарием опубликовал 14 мая на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Дмитрий сегодня с нами… Спокойно усидеть тяжело, — прокомментировал поведение Добкина-младшего фотограф.

Как пишут пользователи соцсетей, во время заседания Рады нардеп, вероятно, пытался развивать мелкую моторику рук или листать виртуальные купюры.

Отметим, что Дмитрий Добкин, младший брат одиозного пророссийского политика Михаила Добкина, и ранее становился героем забавных роликов. Своей популярностью Добкин-младший обязан эмоциональной мимике, а также умению широко раскрывать глаза.