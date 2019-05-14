Детективы НАБУ осуществляют обыски в Нацгвардии, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n121901-nabu-osuschestvlyaet-obyski-v-nacgvardii-eks-komanduuschemu-vrucheno-podozrenie-smi.html

Ракурс

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) осуществляют обыски по месту работы и проживания определенных служащих Национальной гвардии, а также в частных компаниях.

Соответствующие мероприятия осуществляются в рамках расследования дела о коррупционной схеме с недвижимостью, в результате которой Нацгвардия потеряла активы на сумму 81,64 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что соответствующее расследование продолжается с 2017 года, предварительно это дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). За соответствующее правонарушение государство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12-ти лет.

Издание «Українські новини» со ссылкой на собственные источники отмечает, что обыски касаются строительства жилья для нацгвардцейцев. Они также осуществляются в помещении строительной корпорации «Укрбуд Девелоупмент».

В целом осуществляются 20 обысков.

По информации источников издания «Слово и Дело», НАБУ вручило подозрение бывшему командующему Национальной гвардией Юрию Аллерову. Его не задерживали, однако задержали генерального директора компании «Укрбуд Девелоупмент» Олега Майбороду. Отмечается, что для подозреваемых будут просить меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Напомним, в апреле Госбюро расследований осуществляло обыски в НАБУ в связи с расследованием возможного получения взяток относительно дела о хищениях в «Укроборонпроме».